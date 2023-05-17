Як отримати допомогу та хто може на неї претендувати – читайте у матеріалі нижче.
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Кому виплачуватимуть допомогу?
- сім'ям із неповнолітніми дітьми на утриманні до досягнення ними 21-річного віку, за умови дотримання певних вимог;
- на кожну дитину з інвалідністю, яка перебуває на утриманні, без обмеження віку;
- виплати на дітей будуть доступні українським біженцям, зокрема, особам, які приїхали в Італію після початку повномасштабної війни та мають посвідку на проживання для тимчасового захисту.
Якщо ви вже подавали на Assegno unico e universale per i figli a carico (Єдину і загальну допомогу на дітей-утриманців), вам слід звернутися до профспілки для перерахунку ISEE і розміру допомоги.
Хто може подати заявку і які документи потрібні?
Подати заявку зможуть громадяни Італії та ЄС, а також громадяни, які мають право на проживання, будучи громадянином країни, що не входить до ЄС з посвідками на проживання для довгострокових резидентів.
Також можуть подати заявку на отримання допомоги власники разового дозволу на роботу, яким дозволено здійснювати трудову діяльність протягом періоду, що перевищує 6 місяців, або власники посвідки на проживання з дослідницьких причин.
Для того, щоб подати таку заявку, потрібні наступні документи:
- Ідентифікаційний код платника податків;
- Carta d'identità (італійське посвідчення особи);
- IBAN (код банківського рахунку);
- ISEE (показник фінансового стану сім'ї).
Щодо суми, то вона варіюється залежно від економічного становища сімейного осередку на основі ISEE, чинного на момент подання заяви.