Вже третій тиждень поспіль у Чехії вартість автомобільного палива продовжує йти на спад. Так, найбільших продаваний бензин Natural 95 подешевшав з минулого тижня на 29 гелерів. Зараз його середня вартість становить 36,46 крони за літр.

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Ціна на палива в Чехії

Дизельне паливо в Чехії продається в середньому по 35,45 крони за літр, що на 24 гелерів менше ніж минулого тижня, повідомляє компанія CCS, яка стежить за цінами на бензин у Чехії.

Найдешевше паливо можна купити в Південночеському краї. Там літр бензину коштує в середньому 35,86 крони, а дизельне паливо можна придбати за 34,80 крони.

Натомість найдорожчий бензин представлений у Празі. Середня вартість становить 37,41 крони, а за літр дизельного палива доведеться віддати 36,41 крони.

Нагадуємо, що курс чеської крони у співвідношенні до гривні становить 1,22 за даними НБУ.