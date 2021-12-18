Уже третью неделю в Чехии стоимость автомобильного топлива продолжает идти на спад. Так, сам ый продаваемый бензин Natural 95 подешевел с прошлой недели на 29 геллеров. Сейчас его средняя стоимость составляет 36,46 кроны за литр .

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Цена на топливо в Чехии

Дизельное топливо в Чехии продается в среднем по 35,45 кроны за литр , что на 24 геллера меньше чем на прошлой неделе, сообщает компания CCS, которая следит за ценами на бензин в Чехии.

Самое дешевое топливо можно купить в Южночешском крае. Там литр бензина стоит в среднем 35,86 кроны , а дизельное топливо можно приобрести за 34,80 кроны .

Самый же дорогой бензин представлен в Праге. Средняя стоимость составляет 37,41 кроны , а за литр дизельного топлива придется отдать 36,41 кроны .