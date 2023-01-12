У Чехії запровадять нову умову тимчасового захисту для українських дітей: що зміниться

У вересні до чеських початкових шкіл пішли понад 50 тисяч українських дітей, в середні – лише 3,5 тисячі, половина від зареєстрованих у Чехії школярів цього віку. Чимало з них продовжували дистанційно навчатися.

Н ова умова тимчасового захисту для дітей у Чехії

Втім, у січні 2023 року в Чехії запровадили нову умову для продовження тимчасового захисту українських дітей. Так, відтепер слід зазначати школу, де навчається дитина. Дистанційна освіта в Україні не прийматиметься під час реєстрації.

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