У Чехії запровадять нову умову тимчасового захисту для українських дітей: що зміниться
Джерело:proukrainu.blesk.cz
У вересні до чеських початкових шкіл пішли понад 50 тисяч українських дітей, в середні – лише 3,5 тисячі, половина від зареєстрованих у Чехії школярів цього віку. Чимало з них продовжували дистанційно навчатися.
Нова умова тимчасового захисту для дітей у Чехії
Втім, у січні 2023 року в Чехії запровадили нову умову для продовження тимчасового захисту українських дітей. Так, відтепер слід зазначати школу, де навчається дитина. Дистанційна освіта в Україні не прийматиметься під час реєстрації.
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Найбільша кількість українців із тимчасовим захистом зупинилася у Празі. Саме столиці та великих міст стосується проблема браку місць у школах і дитсадках. Чимало біженців так і не змогли влаштувати туди своїх дітей у вересні.
Тепер під час реєстрації на продовження тимчасового захисту треба буде підтвердити свою адресу проживання і надати інформацію про чеську школу, де навчається дитина. Навчання до 9 класу в Чехії є обов'язковим.
При цьому дистанційне навчання в українській школі не прирівнюється до чеської освіти, отже його не можна подавати під час реєстрації. Тому українцям радять записати дитину в школу чи дитсадок.
Алгоритм дій для батьків під час відмови
- Якщо вам відмовили в дитячому садку або школі, куди ви звернулись, отримайте письмову відмову. І проінформуйте засновника школи. Для зручності в пошуку цієї відповідальної особи запам'ятайте чеську назву – zřizovatel školy;
- За вашим зверненням засновник – zřizovatel školy – повинен призначити іншу школу. Якщо у школах району, де ви живете, немає вільних місць, засновник школи повідомить про це регіональний (крайський) орган влади;
- Якщо і регіональна влада не розв'яже проблему з навчанням вашої дитини, остання інстанція – Міністерство освіти, молоді та спорту.
Проте з досвіду українських біженців, місце в школі чи садочку знаходиться за першими зверненнями до zřizovatel školy.