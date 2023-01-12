Так, на сьогодні ДП "Документ" працює у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві. Де саме розташовані відділення українського паспортного сервісу та які послуги доступні для громадян України на території Польщі, розповідаємо далі.

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4 відділення українського паспортного сервісу в Польщі

Варшава 02-222, Єрусалимська алея, 179, ТЦ Blue City

Заяви на оформлення паспортних документів приймають у центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Для заявників працюють 17 станцій на прийом і 4 – на видачу.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Запис онлайн за посиланням.

Краків 31-154, площа Яна Новака-Єзоранського

Подати заяви на оформлення документів можна за допомогою мобільних комплексів (спеціально облаштованих мікроавтобусів). Обслуговують українців 8 мобільних комплексів на прийом і 1 – на видачу.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Запис онлайн за посиланням.

Гданськ 80-309, Грюнвальдська алея, 415

Громадяни України, які проживають у Гданську, мають змогу оформити українські документи у центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Обслуговують заявників 12 робочих станцій на прийом і 2 – на видачу.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Запис онлайн за посиланням.

Вроцлав 51-117, вул. Папротна, 7, ТЦ "Маріно"

У Вроцлаві подача заяв на оформлення документів також здійснюється за допомогою мобільних комплексів (спеціально облаштованих мікроавтобусів). Для заявників працює 11 мобільних комплексів.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Запис онлайн за посиланням.

Як послуги доступні для українців в таких сервісах:

одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;

оформлення закордонного паспорта;

оформлення ID-картки;

обмін водійського посвідчення;

страхування.

За ініціативи віцепрем'єрки України Ірини Верещук, кількість мобільних комплексів планують збільшити. Обговорюється також відкриття відокремлених підрозділів ДП "Документ" у Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині, Італії та Іспанії.