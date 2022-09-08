В Чехії запрацювала навігація, яка допоможе водіям економити пальне
Джерело:iDNES
Для чеських водіїв стала доступна нова функція у сервісі Google Maps. Відтепер карти дозволяють побудувати найекономніший маршрут саме для вашого авто.
Так, функція Ekologické trasy (місцевий варіант назви), яку попередньо тестували у США, Канаді та Німеччині, запрацювала в інших європейських країнах, і в Чехії зокрема. Офіційно у Google Maps вона стартувала вчора, 7 вересня. Але скористатися нею зможуть поки не всі чехи, позаяк сервіс розширюватиметься поступово.
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Як працює функція Ekologické trasy
У програмі можна вказати тип двигуна автомобіля – бензиновий, дизельний, гібридний чи електричний. На основі цих даних Google Maps побудує маршрут, який буде найекономічніший для конкретної машини.
Наприклад, електромобілі практично не споживають енергію в пробках і для них доцільно обирати короткі дистанції. Тоді як дизельні двигуни мало споживають пального на тривалих прямих ділянках дороги. А ще нова функція враховує особливості дорожнього покриття, що також впливає на розхід.
Штучний інтелект визначає всі відповідні маршрути з точки А до точки Б і розраховує витрати пального для кожного з них на основі історичних та реальних моделей трафіку, класу та типу дороги та інших даних. Завдяки цьому він може знайти найекономічніший і найшвидший маршрут до пункту призначення за частки секунди,
– пояснює Іва Фіалова, представниця Google у Чеській Республіці.