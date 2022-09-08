Так, функция Ekologické trasy (местный вариант названия), предварительно тестированная в США, Канаде и Германии, заработала в других европейских странах, и в Чехии в частности. Официально в Google Maps она стартовала вчера, 7 сентября. Но воспользоваться ею смогут пока не все чехи, поскольку сервис будет расширяться постепенно.

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Как работает функция Ekologické trasy

В программе можно указать тип двигателя автомобиля – бензиновый, дизельный, гибридный или электрический. На основе этих данных Google Maps построит маршрут, который будет наиболее экономичным для конкретной машины.

Как работает функция Ekologické trasy в Чехии / Фото коллаж 24 канала

К примеру, электромобили практически не потребляют энергию в пробках и для них целесообразно выбирать короткие дистанции. В то время как дизельные двигатели мало потребляют горючее на длительных прямых участках дороги. Еще новая функция учитывает особенности дорожного покрытия, что также влияет на расход.