Так, функція Ekologické trasy (місцевий варіант назви), яку попередньо тестували у США, Канаді та Німеччині, запрацювала в інших європейських країнах, і в Чехії зокрема. Офіційно у Google Maps вона стартувала вчора, 7 вересня. Але скористатися нею зможуть поки не всі чехи, позаяк сервіс розширюватиметься поступово.

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Як працює функція Ekologické trasy

У програмі можна вказати тип двигуна автомобіля – бензиновий, дизельний, гібридний чи електричний. На основі цих даних Google Maps побудує маршрут, який буде найекономічніший для конкретної машини.

Як працює функція Ekologické trasy в Чехії / Фото колаж 24 каналу

Наприклад, електромобілі практично не споживають енергію в пробках і для них доцільно обирати короткі дистанції. Тоді як дизельні двигуни мало споживають пального на тривалих прямих ділянках дороги. А ще нова функція враховує особливості дорожнього покриття, що також впливає на розхід.

Штучний інтелект визначає всі відповідні маршрути з точки А до точки Б і розраховує витрати пального для кожного з них на основі історичних та реальних моделей трафіку, класу та типу дороги та інших даних. Завдяки цьому він може знайти найекономічніший і найшвидший маршрут до пункту призначення за частки секунди,

– пояснює Іва Фіалова, представниця Google у Чеській Республіці.