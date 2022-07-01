Чеська залізниця оголосила про продаж квитків на безлімітні поїздки країною: деталі акції

Відсьогодні, 1 липня, пересуватися Чехією можна значно бюджетніше. У "Чеській залізниця" оголосили про старт шаленої акції на квитки.

Мовиться про акцію "Jízdenka na léto 2022". За її умовами, пасажири можуть безлімітно їздити потягами "Чеської залізниці" при наявності спеціального проїзного квитка.

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Основні деталі акції "Jízdenka na léto 2022"

Акція діє до кінця літа (з 1 липня до 31 серпня);

Безлімітним проїзним квитком можна користуватися один або два тижні (залежно від вартості квитка) від моменту покупки.

Вартість квитків становить 890 крон на 7 днів та 1290 крон на 14 днів.

"Jízdenka na léto 2022" поширюється лише на внутрішні рейси потягів České dráhy ("Чеської залізниці").

Таким чином жителів та гостей Чехії спонукають більше подорожувати країною. Адже власники спеціальних квитків можуть у період їхньої дії безлімітно користуватися потягами та робити необмежену кількість пересадок.

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