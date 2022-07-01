Речь идет об акции "Jízdenka na léto 2022". По ее условиям, пассажиры могут безлимитно ездить на поездах "Чешской железной дороги" при наличии специального проездного билета.

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Основные детали акции "Jízdenka na léto 2022"

Акция действует до конца лета (с 1 июля по 31 августа);

Безлимитным проездным билетом можно пользоваться одну или две недели (в зависимости от стоимости билета) с момента покупки.

Стоимость билетов составляет 890 крон на 7 дней и 1290 крон на 14 дней.

"Jízdenka na léto 2022" распространяется только на внутренние рейсы поездов Českej dráhy ("Чешской железной дороги").

Таким образом, жителей и гостей Чехии побуждают больше путешествовать по стране. Ведь владельцы специальных билетов могут в период их действия безлимитно пользоваться поездами и делать неограниченное количество пересадок.

Примите во внимание! Проездные уже есть в продаже, а купить их можно на сайте компании.