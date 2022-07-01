Мовиться про акцію "Jízdenka na léto 2022". За її умовами, пасажири можуть безлімітно їздити потягами "Чеської залізниці" при наявності спеціального проїзного квитка.
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Основні деталі акції "Jízdenka na léto 2022"
- Акція діє до кінця літа (з 1 липня до 31 серпня);
- Безлімітним проїзним квитком можна користуватися один або два тижні (залежно від вартості квитка) від моменту покупки.
- Вартість квитків становить 890 крон на 7 днів та 1290 крон на 14 днів.
- "Jízdenka na léto 2022" поширюється лише на внутрішні рейси потягів České dráhy ("Чеської залізниці").
Таким чином жителів та гостей Чехії спонукають більше подорожувати країною. Адже власники спеціальних квитків можуть у період їхньої дії безлімітно користуватися потягами та робити необмежену кількість пересадок.
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