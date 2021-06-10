У Міністерстві охорони здоров'я країни вважають, що епідеміологічна ситуація у Чехії зараз є стабільною. Це дозволяє поступово скасовувати обмежувальні заходи. Тож з початку липня всі працівники у Чехії можуть вільно приходити в офіси та не хвилюватися про потребу робити щотижневе тестування на COVID-19.

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Що відомо про тестування у чеських компаніях

Обов'язкове тестування на коронавірус до кінця місяця поширюється на компанії, некомерційні організації, органи влади й індивідуальних підприємців. Так, працівники зобов'язані робити тестування один раз на тиждень.

Від обов'язково тестування на COVID-19 можуть бути звільненими люди, які пройшли повну вакцинацію, а також ті, хто перехворів на коронавірус за останні пів року.

Підприємства, що роблять тестування, можуть отримати від страхових компаній компенсацію за два ПЛР-тести й чотири тести на антиген в місяць за кожного працівника.

В Чехії скасують обов'язкове тестування на COVID-19 працівників / Фото Unsplash