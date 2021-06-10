В Министерстве здравоохранения страны считают, что эпидемиологическая ситуация в Чехии сейчас является стабильной. Это позволяет постепенно отменять ограничения. Поэтому с начала июля все работники в Чехии могут свободно приходить в офисы и не волноваться о необходимости делать еженедельное тестирование на COVID-19.

Узнавайте также Как переехать в Великобританию: эксперты ответили на главные вопросы

Что известно о тестировании в чешских компаниях

Обязательное тестирование на коронавирус до конца месяца распространяется на компании, некоммерческие организации, органы власти и индивидуальных предпринимателей. Так, работники обязаны делать тестирование один раз в неделю .

От обязательного тестирование на COVID-19 могут быть освобождены люди, которые прошли полную вакцинацию, а также те, кто перенес коронавирус за последние полгода.

Предприятия, проводящие тестирования, могут получить от страховых компаний компенсацию за два ПЦР-тесты и четыре теста на антиген в месяц за каждого работника.