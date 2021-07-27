У Чехії скасували масковий режим попри вимоги МОЗ: деталі

Верховний суд Чехії скасував обов'язковий масочний режим попри занепокоєння Міністерства охорони здоров'я. Позов проти МОЗ Чехії надійшов від людини з інвалідністю, яка заявила про порушення своїх прав.

Рішення суду передбачає, що вдягати маски буде не обов'язково, зокрема, у магазинах, громадському транспорті та ресторанах. Воно набуде чинності через три дні після ознайомлення з документом Міністерства охорони здоров'я республіки.

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Деталі позову

Позов до Верховного суду подав громадянин Чехії з інвалідністю. Він страждає на захворювання дихальних шляхів, і стверджує, що через стан здоров'я фізично не може носити маски. До категорії винятків, яким у Чехії дозволено не одягати маску, його захворюваність не входить.

Разом з тим, МОЗ Чехії заявило, посилаючись на відповідні дослідження, що використання маски ніяким чином не обмежує доступ кисню до організму. За словами міністра Адама Войтеха, у зв'язку з пандемією, недоречно робити жодних винятків.

Судове рішення

Суддя Верховного суду республіки Петр Мікеш під час прочитання вироку наголосив, що "відповідач (Міністерство охорони здоров'я Чехії – ред. 24 канал), попри неодноразові вимоги суду, не зміг обґрунтувати вжиті надзвичайні заходи, які стосуються пандемії".

Таке рішення не є проявом надмірної судової активності та втручання в адміністративні повноваження відповідача (МОЗ Чехії – ред. 24 канал), мовиться про законну вимогу виправдати надзвичайні міри, які утискають права та законні інтереси окремих осіб,

– додав суддя.

Нагадаємо, що у Чехії некомерційні організації почали робити щеплення проти COVID-19 безпритульним. Всього у республіці, станом на початок липня, вакцинували майже третину населення.