У відсотковому співвідношенні це 32,09% всього населення країни. В Україні обидві дози вакцини отримали лише 1,99% громадян, що складає 824 158 осіб.

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Вплив вакцинації на загальну ситуацію у Чехії

Міністерство охорони здоров'я Чехії оприлюднило статистику. Згідно з нею, кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч жителів залишається на рівні 6,5. Репродуктивний індекс не перевищує 0,9, що є показником суттєвого подолання пандемії.

У лікарнях республіки зараз перебувають 49 пацієнтів з коронавірусом (з них 7 у важкому стані), і це найнижчий показник від березня минулого року.

До слова, від початку пандемії майже 1,67 мільйона людей у Чехії інфікувались коронавірусом, з них 98% одужали.

98% всіх інфікованих коронавірусом у Чехії одужали після хвороби / Фото Pexels