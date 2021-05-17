В Чехії послабили карантинні обмеження: що зміниться у країні

Чехія знімає ряд заборон, які були введені через спалах пандемії, та розпочинає вакцинацію осіб старше 40 років. У країні дозволять проводити деякі масові заходи та відновлять роботу підприємств сфери обслуговування.

Відвідувачі закладів мають бути готовими продемонструвати негативний тест на коронавірус (антигенний не старше 3 днів або ПЛР не старше 7 днів), сертифікат про зроблене щеплення або довідку про перенесене захворювання на COVID-19 протягом останніх 90 днів. Ці документи потрібно буде показувати правоохоронцям на їх вимогу.

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Які заклади відновлять роботу

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування з відкритими терасами зможуть обслуговувати на них гостей до 21:59 за умови дотримання рекомендованих гігієнічних норм.

Фітнес-центри та тренажерні зали мають право приймати відвідувачів за таких умов: 1 людина на 15 метрів квадратних і зі згаданими вище документами.

поки що залишаються закритими.

У 7 регіонах з найкращою епідеміологічною ситуацією школярі повернуться до звичайного режиму навчання.

Зоологічні та ботанічні сади зможуть приймати 50% від допустимої кількості відвідачів.

Також у країні дозволять проводити культурні, мистецькі та спортивні заходи просто неба. Максимальна кількість глядачів при цьому не повинна перевищувати 50% загальної місткості простору. Всі присутні повинні носити маски, а відстань між ними не має перевищувати 2 метри.

Вакцинація

Зібрання за участювсе ще під забороною.

З 17 травня у Чехії розпочнуть вакцинувати осіб старше 40 років. Це найбільша вікова група в країні. Таких осіб є майже десята частина всього населення республіки.

За минулу добу, за даними МОЗ, у Чехії було зафіксовано 596 випадків інфікування COVID-19. Всього з початку пандемії було виявлено 1 652 840 випадків захворювання. У лікарнях наразі перебуває 1 341 пацієнт.

З 17 травня у Чехії розпочнуть вакцинувати осіб старше 40 років / Unsplash