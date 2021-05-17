Відвідувачі закладів мають бути готовими продемонструвати негативний тест на коронавірус (антигенний не старше 3 днів або ПЛР не старше 7 днів), сертифікат про зроблене щеплення або довідку про перенесене захворювання на COVID-19 протягом останніх 90 днів. Ці документи потрібно буде показувати правоохоронцям на їх вимогу.
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Які заклади відновлять роботу
Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування з відкритими терасами зможуть обслуговувати на них гостей до 21:59 за умови дотримання рекомендованих гігієнічних норм.
Фітнес-центри та тренажерні зали мають право приймати відвідувачів за таких умов: 1 людина на 15 метрів квадратних і зі згаданими вище документами.
У 7 регіонах з найкращою епідеміологічною ситуацією школярі повернуться до звичайного режиму навчання.
Зоологічні та ботанічні сади зможуть приймати 50% від допустимої кількості відвідачів.
Також у країні дозволять проводити культурні, мистецькі та спортивні заходи просто неба. Максимальна кількість глядачів при цьому не повинна перевищувати 50% загальної місткості простору. Всі присутні повинні носити маски, а відстань між ними не має перевищувати 2 метри.
Вакцинація
З 17 травня у Чехії розпочнуть вакцинувати осіб старше 40 років. Це найбільша вікова група в країні. Таких осіб є майже десята частина всього населення республіки.
З 17 травня у Чехії розпочнуть вакцинувати осіб старше 40 років / Unsplash