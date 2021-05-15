Щоб отримати цифровий "зелений сертифікат", потрібно зареєструватися на відповідному електронному порталі, перевірити персональні дані та підтвердити свою електронну адресу. Це займе лічені хвилини.

Цікаво Як жителі Іспанії святкували пом'якшення карантину: відео

Яку інформацію містить сербський "зелений сертифікат"

Цифровий "зелений сертифікат" є уніфікованим сертифікатом, який підтверджуватиме, що ви отримали вакцину від коронавірусу чи що у вас є результати тестування на інфекційне захворювання SARS-CoV-2. Цей сертифікат має кваліфікований електронний штамп, і його неможливо підробити,

– наголосив директор офісу Міхайло Йованович.

Крім загальної інформації (ім'я та прізвище, стать, дані особистого посвідчення особи та номер паспорта), документ міститиме інформацію про те, скільки доз і якої вакцини отримала людина, дати їх введення, а також результати усіх зроблених тестів (ПЛР, антиген, серологічний).

У Сербії отримали повну вакцинацію майже чверть населення. Країна використовує такі препарати: Супутник V, Pfizer, AstraZeneca, BIBP.



У Сербії отримали повну вакцинацію майже чверть населення / Фото Unsplash