Посетители заведений должны быть готовы продемонстрировать отрицательный тест на коронавирус (антигенный не старше 3 дней или ПЦР не старше 7 дней), сертификат о сделанной прививке или справку о перенесенном заболевании на COVID-19 в течение последних 90 дней. Эти документы нужно будет показывать правоохранителям по их требованию.
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Какие заведения возобновят работу
Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания с открытыми террасами смогут обслуживать на них гостей до 21:59 при условии соблюдения рекомендуемых гигиенических норм.
Фитнес-центры и тренажерные залы имеют право принимать посетителей при следующих условиях: 1 человек на 15 квадратных метров и с упомянутыми выше документами.
В 7 регионах с лучшей эпидемиологической ситуацией школьники вернутся к обычному режиму обучения.
Зоологические и ботанические сады смогут принимать 50% от допустимого количества посетителей.
Также в стране позволят проводить культурные, художественные и спортивные мероприятия под открытым небом. Максимальное количество зрителей при этом не должно превышать 50% общей емкости пространства. Все присутствующие должны носить маски, а расстояние между ними не должно превышать 2 метра.
Вакцинация
С 17 мая в Чехии начнут вакцинировать лиц старше 40 лет. Это самая большая возрастная группа в стране. Таких лиц почти десятая часть всего населения республики.
С 17 мая в Чехии начнут вакцинировать лиц старше 40 лет / Unsplash