Посетители заведений должны быть готовы продемонстрировать отрицательный тест на коронавирус (антигенный не старше 3 дней или ПЦР не старше 7 дней), сертификат о сделанной прививке или справку о перенесенном заболевании на COVID-19 в течение последних 90 дней. Эти документы нужно будет показывать правоохранителям по их требованию.

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Какие заведения возобновят работу

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания с открытыми террасами смогут обслуживать на них гостей до 21:59 при условии соблюдения рекомендуемых гигиенических норм.

Фитнес-центры и тренажерные залы имеют право принимать посетителей при следующих условиях: 1 человек на 15 квадратных метров и с упомянутыми выше документами .

Бассейны, сауны, душевые и раздевалки пока остаются закрытыми.

В 7 регионах с лучшей эпидемиологической ситуацией школьники вернутся к обычному режиму обучения .

Зоологические и ботанические сады смогут принимать 50% от допустимого количества посетителей .

Также в стране позволят проводить культурные, художественные и спортивные мероприятия под открытым небом . Максимальное количество зрителей при этом не должно превышать 50% общей емкости пространства . Все присутствующие должны носить маски , а расстояние между ними не должно превышать 2 метра .

Собрание с участием более 700 человек все еще под запретом.

Вакцинация

С 17 мая в Чехии начнут вакцинировать лиц старше 40 лет . Это самая большая возрастная группа в стране. Таких лиц почти десятая часть всего населения республики.

За прошедшие сутки, по данным Минздрава, в Чехии было зафиксировано 596 случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии было обнаружено 1 652 840 случаев заболевания. В больницах сейчас находится 1 341 пациент.