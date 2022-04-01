Про це висловилася Мікаела Кожмінова, аналітик Асоціації міжнародних відносин. Вона переконана, що ціни на хліб та м'ясо найближчими місяцями дуже помітно зростуть.

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Про зростання цін на хліб та м'ясо у Чехії

Згідно з останніми даними Євростату, витрати на хліб, макаронні вироби та інші зернові продукти становлять 17% витрат на харчування сімей у Європі.

По хлібобулочних виробах очікується суттєве зростання на десятки відсотків, що відбиватиме зростання цін на крупи, добрива та енергоносії. Ціни на всі ці товари збільшувалися ще до війни, але лише з 24 лютого на добрива виросли на 28%, пшениця подорожчала на 24%,

– розповідає Мікаела Кожмінова.

Вона додає, що війна в Україні також вплине на тваринництво в ЄС. Це станеться хоча б тому, що Україна виробляє найбільше кукурудзи, яка використовується на корм тваринам у Європі.

Розв'язання проблеми

Обмежувати експорт зерна, каже експертка, у цій ситуації неефективно. Щоб звести до мінімуму потрясіння від глобальної продовольчої кризи, важливо підтримувати відкритість міжнародної торгівлі та функціонування ланцюжків постачання, вважає Мікаела Козьмінова.

До слова, Європейська комісія виділила 12,5 мільярда крон для допомоги фермерам, які зіштовхнулися з вищими витратами на корми, добрива та паливо через війну в Україні. Чехія отримає 270 мільйонів крон із цієї суми.

Нагадуємо, що нещодавно у Польщі заявили про те, що вже до кінця 2022 року вартість хліба в республіці може збільшитися вчетверо.