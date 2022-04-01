Об этом высказалась Микаэла Кожминова , аналитик Ассоциации международных отношений. Она убеждена, что цены на хлеб и мясо в ближайшие месяцы заметно возрастут.

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О росте цен на хлеб и мясо в Чехии

Согласно последним данным Евростата, расходы на хлеб, макаронные изделия и другие зерновые продукты составляют 17% расходов на питание семей в Европе.

По хлебобулочным изделиям ожидается существенный рост на десятки процентов, что будет отражать рост цен на крупы, удобрения и энергоносители. Цены на эти товары увеличивались еще до войны, но только с 24 февраля на удобрения выросли на 28%, а пшеница подорожала на 24%,

– рассказывает Микаэла Кожминова.

Она добавляет, что война в Украине также отразится на животноводстве в ЕС. Это произойдет хотя бы потому, что Украина производит наибольшее количество кукурузы, которая используется на корм животным в Европе.

Решение проблемы

Ограничивать экспорт зерна, говорит эксперт, в этой ситуации неэффективно. Чтобы свести к минимуму потрясения от глобального продовольственного кризиса, важно поддерживать открытость международной торговли и функционирование цепочек снабжения, считает Микаэла Козьминова.

К слову, Европейская комиссия выделила 12,5 миллиарда крон для помощи фермерам, которые столкнулись с более высокими затратами на корма, удобрения и топливо из-за войны в Украине. Чехия получит 270 миллионов крон из этой суммы.