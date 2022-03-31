Про це висловився колишній прем'єр країни Дональд Туск. Відповідну заяву він зробив 30 березня в етері радіостанції Polsat News.

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Прогнози Дональда Туска

Дуже турбує те, що хліб – причому найдешевший – до кінця цього року може коштувати навіть 10 злотих (близько 2,5 долара). Волосся стає дибки на голові від цього. Адже ми усвідомлюємо те, що він означає скрізь для всіх без винятку,

– сказав пан Туск.

Він наголосив, що уряд Польщі повинен організувати підтримку польських виробників сільськогосподарської продукції. Максимальна підтримка аграріїв допоможе стримати темпи загострення проблеми.

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