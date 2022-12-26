У Чехії переглянуть розмір виплат українцям
Відповідні зміни до закону "lex Ukraine" запропонувало Міністерство праці. Тепер їх має затвердити уряд.
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Гуманітарна допомога для українців у 2022 році становить 5000 крон. На нього мають право біженці без безплатного житла із харчуванням. Цю суму сплачують за місяць, протягом якого українці отримали візу захисту.
Відповідно до запропонованих змін, сума першої виплати дорівнюватиме прожитковому мінімуму у країні. Тож сума стане меншою:
замість 5 000 крон переселенці отримуватимуть 4 860 крон для дорослого та 3 490 крон для дитини.
Для літніх людей і людей з інвалідністю підтримка має бути в 1,5 раза вищою за мінімум. Тобто люди від 65 років і дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7 290 крон, а діти з інвалідністю – 5 235 крон.
При цьому перша виплата не буде автоматичною, заявку потрібно буде оформити онлайн.
Розмір доходів і виплати
Гроші зможуть отримати лише переселенці, доходи яких не перевищують розмір виплати, на яку він претендує. До того ж людина не має отримувати безплатного харчування і засобів гігієни.
Оцінюватимуть як зарплату в Чехії, так і доходи та виплати в Україні. При цьому чеські житлові субсидії або гроші із фонду ЮНІСЕФ не враховуватимуться. При розрахунку виплати на дітей враховуватимуть спільні доходи на неповнолітнього і повнолітнього українця.
Водночас, якщо місце проживання переселенців не збігатиметься із вказаним у документах, то надавати гроші припинять.