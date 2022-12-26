Відповідні зміни до закону "lex Ukraine" запропонувало Міністерство праці. Тепер їх має затвердити уряд.

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Гуманітарна допомога для українців у 2022 році становить 5000 крон. На нього мають право біженці без безплатного житла із харчуванням. Цю суму сплачують за місяць, протягом якого українці отримали візу захисту.

Відповідно до запропонованих змін, сума першої виплати дорівнюватиме прожитковому мінімуму у країні. Тож сума стане меншою:

замість 5 000 крон переселенці отримуватимуть 4 860 крон для дорослого та 3 490 крон для дитини.

Для літніх людей і людей з інвалідністю підтримка має бути в 1,5 раза вищою за мінімум. Тобто люди від 65 років і дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7 290 крон, а діти з інвалідністю – 5 235 крон.

При цьому перша виплата не буде автоматичною, заявку потрібно буде оформити онлайн.

Розмір доходів і виплати