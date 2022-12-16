Про це повідомляється на сайті Женералітету Каталонії (Generalitat de Catalunya). Там з'явилася сторінка з інформацією щодо надання допомоги українцям.

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На допомогу можуть розраховувати українські біженці, що зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: їх місячний дохід становить менше ніж 481 євро у дорослого, або менше ніж 629 євро – у матері з дитиною.

Максимальна сума, яку можна отримати, становить 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожного неповнолітнього,

– повідомляється на сайті.

Таким чином, сім'я із двох дорослих отримає до 800 євро, а мати з дитиною – 500 євро.

Як отримати фінансову допомогу?

Подати заявку на отримання виплати можна на сайті Женералітету Каталонії.

Термін подачі – з 15 грудня по 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат – 6 місяців без продовження.

До слова, Каталонія опинилася на другому місці після Валенсії за кількістю українських біженців в Іспанії. Регіон зі столицею Барселона залучив 34 000 шукачів притулку. Відомо, що Іспанія з початку війни прийняла понад 150 000 українських біженців.