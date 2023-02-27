Йдеться про поправки, які частково змінять систему нарахування штрафних балів, а також збільшать штрафи за деякі порушення.

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Штрафи навіть до 25 тисяч крон: що може змінитися для чеських водіїв

Так, наприклад, водіїв, які порушують вимоги щодо зупинки чи стоянки, створюючи при цьому перешкоду для трамваїв, може чекати штраф у розмірі 10 000 крон в адміністративному порядку.

Чинний закон передбачає штраф за таке правопорушення від 1 500 до 2 500 крон. Поправка до Закону про дорожній рух має посилити це покарання. Річ у тому, що згідно з пояснювальною запискою до змін, блокування руху громадського транспорту неправильною парковкою спричинює "тяжкі наслідки".

Наразі є пропозиція виділити одне з правопорушень щодо паркування в окреме – це блокування громадського транспорту. Штраф у такому випадку становитиме від 2 500 до 3 500 чеських крон на місці, але 10 000 крон в адміністративному порядку,

– пояснив Ондржей Лохман, голова транспортного підкомітету Палати депутатів.

Поправки також передбачають збільшення штрафів за інші правопорушення. Наприклад, зросте верхня межа за в’їзд на залізничний переїзд у випадках, коли це заборонено – з 5 000 до 25 000 чеських крон.

Штраф також збільшиться за їзду на велосипеді в нетверезому стані. Велосипедистам, які напідпитку пересуваються на двоколісному, загрожуватиме штраф від 7 000 до 25 000 крон.