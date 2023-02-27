Речь идет о поправках, которые частично изменять систему начисления штрафных баллов, а также увеличат штрафы за некоторые нарушения.

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Штрафы даже до 25 тысяч крон: что может измениться для чешских водителей

Так, например, водителей, которые нарушают требования к парковке или стоянке, создавая при этом препятствие для трамваев, может ожидать штраф в размере 10 000 крон в административном порядке.

Действующий закон предусматривает штраф за такое правонарушение от 1 500 до 2 500 крон. Поправка к Закону о дорожном движении должна ужесточить это наказание. Дело в том, что согласно пояснительной записке к изменениям, блокирование движения общественного транспорта неправильной парковкой влечет за собой "тяжкие последствия".

Сейчас есть предложение выделить одно из правонарушений по парковке в отдельное – это блокировка общественного транспорта. Штраф в таком случае составит от 2 500 до 3 500 чешских крон на месте, но 10 000 крон в административном порядке,

– объяснил Ондржей Лохман, глава транспортного подкомитета Палаты депутатов.

Поправки также подразумевают увеличение штрафов за другие правонарушения. Например, вырастет верхний предел за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда это запрещено – с 5 000 до 25 000 чешских крон.

Штраф также увеличится за езду на велосипеде в нетрезвом состоянии. Велосипедистам, которые под хмельком передвигаются на двухколесном, будет грозить штраф от 7 000 до 25 000 крон.