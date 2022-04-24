У Чехії біженцям з України пропонують бонус 3 000 крон: за якої умови

Українцям за кордоном приходиться не легко, адже потрібно облаштовуватися, а для цього необхідні кошти. Тому дедалі частіше задумуються про відкриття рахунків в країні перебування.

Чимало біженців є й у Чехії. Так-от, країна хоче допомогти їм, крім спрощених умов відкриття банківських рахунків, пропонує ще й фінансові бонуси. Зокрема, найбільший банк Чехії Česká spořitelna.

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Česká sporitelna пропонує біженцям бонус 3 000 крон

Так, банк хоче допомогти біженцям з України, які проживають у Чехії. Він пропонує особам, які досягли 18 років, відкрити рахунок з безкоштовним обслуговуванням та можливістю отримання бонусу у розмірі 3 000 крон.

Але, є одна важлива умова – бонус виплатять не відразу, а по 500 крон на місяць впродовж півроку. При цьому лише тоді, якщо на рахунок щомісяця буде надходити не менше 2 500 крон.

Що пропонує особистий рахунок:

безкоштовні платежі – до Чехії та України;

платежі віртуальною карткою одразу після відкриття рахунку;

дисконтну програму Moneyback;

бонус у розмірі 3 000 крон.

Відкрити особистий рахунок можна в будь-якому відділенні банку або онлайн за допомогою чату українською мовою.