Чимало біженців є й у Чехії. Так-от, країна хоче допомогти їм, крім спрощених умов відкриття банківських рахунків, пропонує ще й фінансові бонуси. Зокрема, найбільший банк Чехії Česká spořitelna.
Читайте також Записатися на фінансову допомогу від ООН тепер можна й в Кракові: адреса пункту прийому заяв
Česká sporitelna пропонує біженцям бонус 3 000 крон
Так, банк хоче допомогти біженцям з України, які проживають у Чехії. Він пропонує особам, які досягли 18 років, відкрити рахунок з безкоштовним обслуговуванням та можливістю отримання бонусу у розмірі 3 000 крон.
Але, є одна важлива умова – бонус виплатять не відразу, а по 500 крон на місяць впродовж півроку. При цьому лише тоді, якщо на рахунок щомісяця буде надходити не менше 2 500 крон.
Що пропонує особистий рахунок:
- безкоштовні платежі – до Чехії та України;
- платежі віртуальною карткою одразу після відкриття рахунку;
- дисконтну програму Moneyback;
- бонус у розмірі 3 000 крон.