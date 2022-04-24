Многие беженцы есть и в Чехии. Так, страна хочет помочь им, кроме упрощенных условий открытия банковских счетов, предлагает еще и финансовые бонусы. В частности, крупнейший банк Чехии – Česká sporitelna.

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Česká sporitelna предлагает беженцам бонус 3 000 крон

Так, банк хочет помочь беженцам из Украины, проживающим в Чехии. Он предлагает лицам, достигшим 18 лет, открыть счет с бесплатным обслуживанием и возможностью получения бонуса в размере 3 000 крон.

Но есть одно важное условие – бонус выплатят не сразу, а по 500 крон в месяц в течение полугода. При этом только тогда, если на счет ежемесячно будет поступать не менее 2 500 крон.

Что предлагает личный счет:

бесплатные платежи – в Чехию и Украину;

платежи виртуальной картой сразу после открытия счета;

дисконтную программу Moneyback;

бонус в размере 3 000 крон.

Обратите внимание! Открыть личный счет можно в любом отделении банка или онлайн с помощью чата на украинском языке.