Многие беженцы есть и в Чехии. Так, страна хочет помочь им, кроме упрощенных условий открытия банковских счетов, предлагает еще и финансовые бонусы. В частности, крупнейший банк Чехии – Česká sporitelna.
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Česká sporitelna предлагает беженцам бонус 3 000 крон
Так, банк хочет помочь беженцам из Украины, проживающим в Чехии. Он предлагает лицам, достигшим 18 лет, открыть счет с бесплатным обслуживанием и возможностью получения бонуса в размере 3 000 крон.
Но есть одно важное условие – бонус выплатят не сразу, а по 500 крон в месяц в течение полугода. При этом только тогда, если на счет ежемесячно будет поступать не менее 2 500 крон.
Что предлагает личный счет:
- бесплатные платежи – в Чехию и Украину;
- платежи виртуальной картой сразу после открытия счета;
- дисконтную программу Moneyback;
- бонус в размере 3 000 крон.