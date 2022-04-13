Хто може отримати фінансову допомогу від ООН

Усі громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого, можуть розраховувати на щомісячну фінансову допомогу у розмірі 710 злотих. За попередніми повідомленнями, виплачуватимуть її впродовж трьох місяців, однак є вірогідність, що програму продовжать.

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Гроші отримають до чотирьох осіб з однієї сім'ї: 710 злотих – для першого члена сім'ї, а трьом наступним виплатять по 610 злотих.

Як зареєструватися та отримати гроші

Заповніть анкету на сайті програми та чекайте SMS з часом та місцем, де потрібно буде підтвердити факт перетину кордону після 24 лютого та здати відбитки пальців. Після цього ви отримаєте друге SMS із кодом BLIK, за допомогою якого зможете зняти гроші у будь-якому банкоматі протягом 7 днів. Наступні коди також будуть приходити SMS-повідомленням.

Зверніть увагу! Для участі в програмі від ООН не потрібно мати ні номер PESEL, ні банківський рахунок.

Де можна податися заявку в Кракові

У Кракові також відкрився пункт, де можна податися на фінансову допомогу від ООН. Розташований він за адресою Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7. Без особистої присутності подати заяву неможливо.

До слова. Єдиний до цього часу пункт прийому заяв у Варшаві вже відвідали майже 10 тисяч українців.

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