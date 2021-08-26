Чехія відкрита для трудових мігрантів: які умови в'їзду в країну

Чехія вже багато років поспіль входить до переліку країн, які є найбільш популярними серед трудових мігрантів з України. У середу, 25 серпня, стало відомо, що Чехія відкрила свої кордони для українських мандрівників. Нагадуємо, за яких умов можна потрапити до цієї країни.

Про те, що Чехія дозволила в'їзд громадянам України, повідомили у МЗС України. Очікувано, що переваги мають вакциновані особи.

Цікаво Скільки грошей переказали з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаюча інфографіка

Умови в'їзду до Чехії

Поїздка в Чехію доступна лише громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації. Щеплення повинні бути зроблені препаратами, які дозволені в ЄС. До таких належать:

Vaxzevria і Covishield (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer / BioNTech);

Janssen (Johnson & Johnson).

Друга доза вакцини повинна бути отримана не менше, аніж за 14 днів до виїзду.

Повна вакцинація обов'язково має бути підтверджена відповідним COVID-сертифікатом. Отримати такий можна в додатку "Дія". Сертифікат про повний курс вакцинації має відповідати таким вимогам:

бути оформлений англійською мовою;

містити персональні дані про вакциновану особу;

мати інформацію про тип вакцини;

зазначати дані установи, яка видала цей документ;

мати можливість віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код).

Перед виїздом до Чехії мандрівник з України повинен мати заповнений в'їзний формуляр Чеської Республіки (можна заповнити онлайн). Підтвердження про заповнення формуляра (паперове або електронне) треба подати на прикордонному контролі або при перевірці місця проживання.

Традиційно, знадобляться також біометричний закордонний паспорт (важливо перед поїздкою перевірити його дійсність) та медстраховка на термін поїздки.