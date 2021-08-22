Найбільше іноземців у Чехії з таких країн, як Україна, Словаччина та В'єтнам. Українці є найбільшою національною меншиною республіки, і, як зазначає посол України у Чехії Євген Перебийніс, налічує близько 180 тисяч осіб.

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Неофіційні цифри

Слід зауважити, що ці цифри стосуються лише легальних мігрантів. Так, минулого року кількість затриманих під час нелегальної міграції У Чехії збільшилась на 25% – до 7 093 осіб.

Більшість нелегалів – 6 645 – були затримані протягом незаконного перебування на території республіки, решта – під час нелегальних спроб перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони.

У Міністерстві внутрішніх справ з питань міграції та інтеграції іноземців наголошують, що на зростання показника сильно вплинули особи, які порушували правила, встановлені МОН Чехії щодо обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19.

Крім цього, Чехія часто не є кінцевим пунктом призначення, а транзитною країною для нелегалів, які прагнуть потрапити у Німеччину та інші держави Західної Європи.