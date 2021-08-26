О том, что Чехия разрешила въезд гражданам Украины, сообщили в МИД Украины. Ожидаемо, что преимущества имеют вакцинированные лица.

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Условия въезда в Чехию

Поездка в Чехию доступна только гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации. Прививки должны быть сделаны препаратами, которые разрешены в ЕС. К таковым относятся:

Vaxzevria и Covishield (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer / BioNTech);

Janssen (Johnson & Johnson).

Вторая доза вакцины должна быть получена не менее, чем за 14 дней до выезда.

Полная вакцинация обязательно должна быть подтверждена соответствующим COVID-сертификатом . Получить такой можно в приложении "Дія". Сертификат о полном курсе вакцинации должен соответствовать следующим требованиям:

быть оформлен на английском языке;

содержать персональные данные о вакцинированном человеке;

иметь информацию о типе вакцины;

содержать данные учреждения, выдавшего этот документ;

иметь возможность удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).

Перед выездом в Чехию путешественник из Украины должен иметь заполненный въездной форму Чешской Республики (можно заполнить онлайн ). Подтверждение о заполнении формуляра (бумажное или электронное) надо подать на пограничном контроле или при проверке места жительства.

Традиционно, понадобятся также биометрический загранпаспорт (важно перед поездкой проверить его подлинность) и медстраховка на срок поездки.