Зокрема, на початку лютого німецькі медіа повідомляли про збільшення трафіку на АЗС Польщі у прикордонних містах. Більшість репортажів стосуються регіону чеської Сілезії, де поблизу кордону розташовані великі міста.

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Чому чехи масово перетинають кордон з Польщею

У Чехії нещодавно значно підвищили ціни на пальне. Так, 1 літр бензину ES95 зараз коштує близько 36 крон (близько 47,25 гривні). У Польщі тим часом вартість не підвищилась і зараз становить близько 5,25 злотого (близько 37,45 гривні).

Від чеської Острави до АЗС у польських Халупках 20 хвилин на авто. З Карвіни – всього 10 хвилин. У перший день після зростання вартості палива у Чехії, прикордонні АЗС на території Польщі ввечері вже не мали запасів бензину. Польське паливо масово почали скуповувати жителі Чехії.

Додамо, що законодавство Чехії дозволяє транспортувати у каністрах не більше ніж 20 літрів палива. Однак журналісти повідомляють, що є кілька чеських водіїв, які перетинають кордон по декілька разів і купують загалом близько 100 літрів пального.

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