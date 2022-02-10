В частности, в начале февраля немецкие медиа сообщали об увеличении трафика на АЗС Польши в приграничных городах . Большинство репортажей касаются региона чешской Силезии, где вблизи границы расположены крупные города.

Читайте также Как иммигрировать в Чехию: 5 легальных способов, доступных украинцам

Почему чехи массово пересекают границу с Польшей

В Чехии недавно значительно повысили цены на топливо. Так, 1 литр бензина ES95 сейчас стоит около 36 крон (около 47,25 гривны ). В Польше тем временем стоимость не повысилась и сейчас составляет около 5,25 злотого (около 37,45 гривны ).

От чешской Остравы до АЗС в польских Халупках 20 минут на автомобиле. С Карвины – всего 10 минут. В первый день после роста стоимости топлива в Чехии пограничные АЗС на территории Польши вечером уже не имели запасов бензина . Польское топливо массово стали скупать жители Чехии.

Добавим, что законодательство Чехии позволяет транспортировать в канистрах не более 20 литров топлива . Однако журналисты сообщают, что есть несколько чешских водителей, которые пересекают границу по несколько раз и покупают всего около 100 литров горючего.