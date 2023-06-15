МЗС запустило чат-бот для українців за кордоном: чим він корисний

Міністерство закордонних справ консультує українців за кордоном за допомогою чат-бота. У ньому можна знайти відповіді на найпопулярніші запитання і поспілкуватись із оператором.

Чат-бот доволі зручний у користуванні: спершу він поставить вам кілька питань. Наприклад, у якій країні ви зараз перебуваєте, чи переїхали ви туди після 24 лютого 2022 року, чи оформили тимчасовий захист та інше. Далі – ви зможете в меню знайти цікаву для вас тему або перейти до розмови з реальним оператором.

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Відповідь у кілька кліків

Чат-бот МЗС може проконсультувати щодо найпоширеніших звернень. Тут зібрана інформація про правила переїзду до іншої країни, оформлення документів, соціальне забезпечення, повернення в Україну й консульські послуги.

Враховуючи велику кількість наших громадян, які потребують допомоги МЗС за кордоном, чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію в декілька кліків,

– зазначили в пресслужбі відомства.

Скористатися чат-ботом МЗС можна за посиланням.

Цей інструмент доповнить діяльність кол-центру, який запрацював минулого червня. За цей час він опрацював близько 15 тисяч дзвінків. Телефонували люди з 96 країн. Найбільше запитів прийняли з Польщі, Німеччини, Італії, Туреччини та України.

Зателефонувати до кол-центру можна за номером: +38 (044) 224 57 20