Чат-бот достаточно удобен в использовании: сначала он задаст вам несколько вопросов. Например, в какой стране вы сейчас находитесь, переехали ли вы туда после 24 февраля 2022 года, оформили ли временную защиту и прочее. Далее – вы сможете в меню найти интересующую вас тему или перейти к разговору с реальным оператором.

Читайте также: Теперь украинцам в Польше загранпаспорта будут делать быстрее

Ответ в несколько кликов

Чат-бот МИД может проконсультировать по наиболее распространенным обращениям. Здесь собрана информация о правилах переезда в другую страну, оформлении документов, социальном обеспечении, возвращении в Украину и консульских услугах.

Учитывая большое количество наших граждан, нуждающихся в помощи МИД за рубежом, чат-бот является важной инициативой, которая поможет оптимизировать процессы и предоставлять нашим гражданам необходимую информацию в несколько кликов.

– отметили в пресс-службе ведомства.

Воспользоваться чат-ботом МИД можно по ссылке.

Этот инструмент дополнит деятельность колл-центра, который заработал в июне прошлого года. За это время он принял около 15 тысяч звонков. Звонили люди из 96 стран. Больше всего запросов было принято из Польши, Германии, Италии, Турции и Украины.

Позвонить в колл-центр можно по номеру: +38 (044) 224 57 20