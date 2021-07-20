О собственном жизненном пути рассказала украинка Елена из поселка Первомайское Николаевской области в видеопроекте сервиса денежных переводов TransferGo "Украинцы за рубежом". Девушка уже 7 лет живет в Польше, и успела за это время поработать швеей, дальнобойщицей, стать мамой и приобрести собственное жилье.

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Что известно о видеопроекте "Украинцы за рубежом"

"Украинцы за рубежом" – это видеопроект, созданный компанией TransferGo, которая занимается международными денежными онлайн-переводами, в частности из Европы в Украину. Инициатива имеет целью рассказать вдохновительные истории украинских мигрантов, проживающих за рубежом, и то, как они достигли успеха на чужбине, через что им пришлось пройти.

Компания TransferGo не только обеспечивает надежные и быстрые международные денежные переводы, но и стремится помогать украинским мигрантам. Поэтому у сервиса есть профессиональная служба поддержки, которая говорит на 9 языках, в том числе на русском и украинском. Кроме этого, компания выпускает полезные справочники о легализации в разных странах Европейского Союза, а сейчас решила начать и отдельный мотивационный видеопроект.

Мы часто общаемся с украинскими мигрантами, которые являются клиентами TransferGo. И хорошо знаем, что у каждого из них есть что рассказать и поделиться своим опытом жизни за рубежом. Мы понимаем, какие у них потребности, желания, мечты и страхи. Именно поэтому у нас и родилась идея такого проекта. Мы хотим, чтобы эти истории вдохновили украинцев во всем мире на осуществление их мечт! Не останавливаться, верить в лучшее и быть уверенными в своих силах, даже за тысячи километров от родного дома,

– описывает цель проекта менеджер по маркетингу компании TransferGo Юрий Синенький.

Денежные переводы с TransferGo / Скриншот сайта TransferGo

История Елены

С Первомайского до небольшого польского городка Пила Елена переехала 7 лет назад. Отец девушки имел карту поляка, поскольку родился в Польше, поэтому с легализацией проблем не было. В один момент Елена просто собрала небольшой чемодан с минимальным набором вещей, покинула Первомайское и уехала в Польшу.

Польского языка девушка не знала, поэтому сложности начались при поиске работы, которая бы приносила деньги и позволила претендовать на карту постоянного побыта (документ, который дает возможность иностранцам находиться в Польше в течение длительного времени). Украинка звонила во все возможные компании, и впоследствии наткнулась на предприятие, которое занимается пошивом матрасов.

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Девушка решила быть настойчивой, пришла прямо в офис компании и попросила позвать директора.

Я сразу сказала, что не могу хорошо говорить по-польски, не умею шить то, что они шьют, но пообещала: дайте мне три дня, и я гарантирую, что научусь,

– вспоминает украинка.

Девушке дали шанс попробовать себя, поэтому уже на следующий день она приступила к работе. Однако на этом амбициозная украинка не остановилась.

Елена устроилась на работу швеей / Фото TransferGo

Новая робота

Сразу за забором швейного предприятия располагался экзаменационный пункт для водителей, где можно было получить водительское удостоверение. У девушки уже была категория В, однако она решила попробовать себя в роли дальнобойщицы, поэтому сдала на права новой категории.

Потом Елена обратилась в голландскую фирму, которая занимается грузовыми перевозками. После 20 часов обучения, украинку взяли на работу водителем грузовика.

Я взяла руль в руки, как свою жизнь, которую начала вести туда, куда мне хотелось, в желаемом направлении,

– делится Елена.

Украинка начала управлять грузовиком / Фото TransferGo

Как живет Елена сейчас

Елена не жалеет ни о едином шаге, который она совершила в своей жизни. Каждый опыт помог девушке прийти туда, где она сейчас. Сегодня украинка находится в декретном отпуске и воспитывает сына. Она получила грант от Европейского Союза на финансирование бизнеса и открыла собственное дело в области пошива постельного белья.

Елена взяла в ипотеку собственный дом. К ней в Польшу переехала мама, которая сейчас помогает по хозяйству. В Украине у девушки осталась родная сестра.

Юрий Синенький в гостях в Елены / Фото TransferGo

Украинка утверждает, что в Польше она сейчас не только физически, но и душой и сердцем. Елена советует украинцам не бояться, брать собственную жизнь в свои руки и идти напрямую к мечте, оставаясь верными принципам и амбициям.

Интервью с Еленой: смотрите видео проекта "Украинцы за рубежом" от TransferGo