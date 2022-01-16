Зростання витрат на будівництво в Чехії, на думку аналітиків, рано чи пізно призведе до зниження інтересу до покупки нерухомості. Так, нещодавно Чеське статистичне управління опублікувало дані, згідно з якими будівельне виробництво в Чехії у листопаді минулого року сповільнило зростання у річному вирахуванні до 2%. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 3,7%.

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Нерухомість як основний вибір для здійснення інвестицій

Сьогодні близько 66% жителів Чехії розглядають можливість інвестувати в нерухомість. Такі грошові вкладення люди вважають найбільш вигідними та безпечними.

Однак, темпи зростання будівельного виробництва в Чехії не відповідають стану попиту, що росте. Про це висловився економіст Павло Собішек. Знизити інтерес людей до покупки нової нерухомості може зростання іпотечного кредитування спільно зі зростанням цін на будівельні матеріали та вартості робочої сили.

Покращити ситуацію, на думку експертів, можна шляхом наймання іноземців. Так, за словами головного економіста компанії BHS Штепана Кржечека, необхідно працевлаштовувати більше іноземних робітників у будівельній галузі.

У майбутньому доцільно підтримати видачу робочих віз для людей із культурно споріднених країн. Ці візи продовжувалися б, якби роботодавці залишилися задоволені працівником,

– зауважив економіст.

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