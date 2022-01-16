Рост расходов на строительство в Чехии, по мнению аналитиков, рано или поздно приведет к снижению интереса к покупке недвижимости. Так недавно Чешское статистическое управление опубликовало данные, согласно которым строительное производство в Чехии в ноябре прошлого года замедлило рост в годовом исчислении до 2%. Для сравнения, в октябре этот показатель составил 3,7%.

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Недвижимость как основной выбор для осуществления инвестиций

Сегодня около 66% жителей Чехии рассматривают возможность инвестировать в недвижимость . Такие денежные вложения люди считают наиболее выгодными и безопасными.

Однако темпы роста строительного производства в Чехии не соответствуют состоянию растущего спроса. Об этом высказался экономист Павел Собишек . Снизить энтузиазм людей к покупке новой недвижимости может рост ипотечного кредитования вместе с ростом цен на стройматериалы и стоимость рабочей силы.

Улучшить ситуацию, по мнению экспертов, можно путем найма иностранцев. Так, по словам главного экономиста компании BHS Штепана Кржечека , необходимо трудоустраивать больше иностранных рабочих в строительной отрасли.

В будущем целесообразно поддержать выдачу рабочих виз людям из культурно родственных стран. Эти визы продолжались бы, если бы работодатели остались довольны работником,

– отметил экономист.