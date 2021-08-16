Чи буде навчання у польських вишах дистанційним

Літні канікули добігають кінця, тож студенти невдовзі повернуться до лекцій та практичних занять. В часи пандемії навчання в онлайн-форматі все ще залишається актуальним у Європі. Проте, у Польщі нещодавно скасували положення про дистанційну освіту.

Міністерство освіти Польщі оголосило, що з 15 серпня постанова міністра, у якій йшлося, зокрема, про дистанційне навчання в університетах з 27 лютого по 30 вересня 2021 року, більше не буде діяти. Тож виші можуть повернутися до традиційних занять.

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Що означає скасування положення про дистанційне навчання

Таке рішення влади пов'язане з очікуваним поверненням стаціонарного навчання у польських вишах з нового навчального року. Однак, у разі збільшення кількості випадків COVID-19, деякі обмеження можуть повернутися, попереджають у міністерстві. Також було відзначено, що студентські легітимації будуть дійсні впродовж 60 днів з дати скасування постанови, тобто до 14 жовтня 2021 року.

Зараз кожен навчальний заклад у Польщі буде самостійно приймати рішення про форму навчання. Так, наприклад, в Гданському університеті в найближчому семестрі продовжили дистанційне навчання. Також у Варшавському, Вроцлавському і Лодзинському університетах вирішили залишити лекції та інші види занять, де присутня велика кількість студентів, в онлайн-режимі.