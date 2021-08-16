Министерство образования Польши объявило, что с 15 августа постановление министра, в котором говорилось, в частности, о дистанционном обучении в университетах с 27 февраля по 30 сентября 2021 года, больше не будет действовать. Поэтому вузы могут вернуться к традиционным занятиям.

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Что означает отмена положения о дистанционном обучении

Такое решение властей связано с ожидаемым возвращением стационарного обучения в польских вузах с нового учебного года. Однако, в случае увеличения числа заражений COVID-19, некоторые ограничения могут вернуться, предупреждают в министерстве. Также было отмечено, что студенческие легитимации будут действительны в течение 60 дней с даты отмены постановления, то есть до 14 октября 2021 года.

Сейчас каждое учебное заведение в Польше будет самостоятельно принимать решение о форме обучения. Так, например, в Гданьском университете в ближайшем семестре продолжили дистанционное обучение. Также в Варшавском, Вроцлавском и Лодзинском университетах решили оставить лекции и другие виды занятий, где присутствует большое количество студентов, в онлайн-режиме.