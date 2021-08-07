Вартість навчання в університетах Польщі залежить обраного освітнього закладу та фаху, а також від мови викладання. При вступі потрібно зробити реєстраційний внесок.

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Ягеллонський університет

Ягеллонський університет / Фото panpolski.com.ua

За весь бакалаврат у Ягеллонському університеті потрібно заплатити такі суми:

  • Математика – 18 000 злотих (3 947 євро);
  • Астрологія – 18 600 злотих (4 079 євро);
  • Нейробіологія – 19 500 злотих (4 275 євро);
  • Філологія – 26 700 – 39 600 злотих (5 854 – 8 683 євро);
  • Право – 23 200 злотих (5 087 євро);
  • Міжнародні відносини, журналістика – 24 600 злотих (5 394 євро);
  • Нацбезпека – 30 000 злотих (6 578 євро);

Вроцлавська політехніка

Вроцлавська політехніка / Фото polcentrum.com

Вартість навчання (за рік) у Вроцлавській політехніці є однаковою для різних спеціальностей :

  • Робототехніка – 2 500 євро;
  • Електроніка – 2 500 євро;
  • Кібербезпека – 2 500 євро;
  • Біотехнології – 2 500 євро;
  • Архітектура – 2 500 євро;
  • Будівництво – 2 500 євро;
  • Телекомунікації – 2 500 євро;
  • Авіація, космонавтика та транспорт – 2 500 євро.

Варшавський університет

Варшавський університет / Фото osvitapol.info

Вартість навчання (за рік):

  • Право – 2 000 євро;
  • Економіка – 2 200 євро;
  • Журналістика і медіадослідження – 3 000 євро;
  • Інформатика – 3 300 євро;
  • Біоінформатика – 3 300 євро;
  • Математика - 3 300 євро;
  • Філологія – 4 000 євро;
  • Біологія – 4 200 євро.

Варшавський політехнічний університет

Варшавський політехнічний університет / Фото osvitapol.info

Навчання у цьому закладі є безплатним для тих, хто має Карту поляка або знає польську мову на рівні С1. За інших обставин українцям доведеться претендувати лише на платне навчання.

Ціна навчання (за рік):

  • Автомобільна мехатроніка – 3 100 євро;
  • Системи телекомунікації – 4 000 євро.
  • Архітектура – 4 000 євро;
  • Будівництво та цивільна інженерія – 4 000 євро;
  • Комп'ютерні технології – 4 200 євро.

Лодзький університет

Лодзький університет / Фото osvitapol.info

У Лодзському університеті тариф однаковий для усіх факультетів:

  • Міжнародні відносини – 1 250 євро;
  • Менеджмент – 1 250 євро;
  • Економіка – 1 250 євро;
  • Інформатика – 1 250 євро;
  • Нанотехнології – 1 250 євро.

Університет Адама Міцкевича

Університет Адама Міцкевича / Фото osvitapol.info

Тут теж однакова вартість навчання для усіх дисциплін (за семестр):

  • Біологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);
  • Політологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);
  • Філологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);
  • Журналістика – 3 000 злотих (близько 659 євро);
  • Соціальні науки – 3 000 злотих (близько 659 євро).

Нагадуємо, що Університет імені Адама Міцкевича (UAM), що в Познані, нещодавно опинився у центрі скандалу. Полякам дуже не сподобалося те, що до закладу вступили багато іноземців, насамперед громадян України та Білорусі. Місцеві жителів повісили біля вишу плакат з надписом "Університет для поляків" та обурювалися на форумах і в соцмережах.