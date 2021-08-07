Вартість навчання в університетах Польщі залежить обраного освітнього закладу та фаху, а також від мови викладання. При вступі потрібно зробити реєстраційний внесок.
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Ягеллонський університет
Ягеллонський університет / Фото panpolski.com.ua
За весь бакалаврат у Ягеллонському університеті потрібно заплатити такі суми:
- Математика – 18 000 злотих (3 947 євро);
- Астрологія – 18 600 злотих (4 079 євро);
- Нейробіологія – 19 500 злотих (4 275 євро);
- Філологія – 26 700 – 39 600 злотих (5 854 – 8 683 євро);
- Право – 23 200 злотих (5 087 євро);
- Міжнародні відносини, журналістика – 24 600 злотих (5 394 євро);
- Нацбезпека – 30 000 злотих (6 578 євро);
Вроцлавська політехніка
Вроцлавська політехніка / Фото polcentrum.com
Вартість навчання (за рік) у Вроцлавській політехніці є однаковою для різних спеціальностей :
- Робототехніка – 2 500 євро;
- Електроніка – 2 500 євро;
- Кібербезпека – 2 500 євро;
- Біотехнології – 2 500 євро;
- Архітектура – 2 500 євро;
- Будівництво – 2 500 євро;
- Телекомунікації – 2 500 євро;
- Авіація, космонавтика та транспорт – 2 500 євро.
Варшавський університет
Варшавський університет / Фото osvitapol.info
Вартість навчання (за рік):
- Право – 2 000 євро;
- Економіка – 2 200 євро;
- Журналістика і медіадослідження – 3 000 євро;
- Інформатика – 3 300 євро;
- Біоінформатика – 3 300 євро;
- Математика - 3 300 євро;
- Філологія – 4 000 євро;
- Біологія – 4 200 євро.
Варшавський політехнічний університет
Варшавський політехнічний університет / Фото osvitapol.info
Навчання у цьому закладі є безплатним для тих, хто має Карту поляка або знає польську мову на рівні С1. За інших обставин українцям доведеться претендувати лише на платне навчання.
Ціна навчання (за рік):
- Автомобільна мехатроніка – 3 100 євро;
- Системи телекомунікації – 4 000 євро.
- Архітектура – 4 000 євро;
- Будівництво та цивільна інженерія – 4 000 євро;
- Комп'ютерні технології – 4 200 євро.
Лодзький університет
Лодзький університет / Фото osvitapol.info
У Лодзському університеті тариф однаковий для усіх факультетів:
- Міжнародні відносини – 1 250 євро;
- Менеджмент – 1 250 євро;
- Економіка – 1 250 євро;
- Інформатика – 1 250 євро;
- Нанотехнології – 1 250 євро.
Університет Адама Міцкевича
Університет Адама Міцкевича / Фото osvitapol.info
Тут теж однакова вартість навчання для усіх дисциплін (за семестр):
- Біологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);
- Політологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);
- Філологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);
- Журналістика – 3 000 злотих (близько 659 євро);
- Соціальні науки – 3 000 злотих (близько 659 євро).
Нагадуємо, що Університет імені Адама Міцкевича (UAM), що в Познані, нещодавно опинився у центрі скандалу. Полякам дуже не сподобалося те, що до закладу вступили багато іноземців, насамперед громадян України та Білорусі. Місцеві жителів повісили біля вишу плакат з надписом "Університет для поляків" та обурювалися на форумах і в соцмережах.