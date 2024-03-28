Стосується всіх: одна з європейських столиць продовжила безплатний проїзд для українців

У Будапешті станом на березень 2024 року продовжили безплатний проїзд для українців. Він діятиме щонайменше до 30 вересня цього року.

Безплатний транспорт для українців Будапешт запровадив вже невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії – 4 березня 2022 року. Упродовж декількох разів термін дії пільги продовжували. Зокрема, це зробили у березні 2024 року.

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Безплатно українці зможуть користуватися громадським транспортом до 30 вересня 2024 року. Водночас попереджують, що пільги не поширюватимуться на:

приміські "блакитні" автобуси;

електрички HÉV у межах Будапешта.

Окрім того, наголошують, що оплатити доведеться:

фунікулер до Будайської фортеці;

екскурсійні рейси;

катери.

Як безплатно скористатися послугами громадського транспорту у Будапешті

У другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Будапешті сотні людей вийшли на акцію підтримки. Розпочався захід з виступу Гергеля Корачоня – мера Будапешта. Зважаючи на одіозні заяви Віктора Орбана, він наголосив: "у нас паскудна влада, але ми не паскудна нація".

Щоб скористатися пільгою, потрібно надати документ, який засвідчить особу. Мовиться про:

паспорт;

посвідчення особи;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Окрім того, транспортна компанія Будапешта просить пасажирів надавати допомогу українцям, які приїхали до угорської столиці, рятуючись від війни.