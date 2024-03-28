Стосується всіх: одна з європейських столиць продовжила безплатний проїзд для українців
Джерело:BBK
У Будапешті станом на березень 2024 року продовжили безплатний проїзд для українців. Він діятиме щонайменше до 30 вересня цього року.
Безплатний транспорт для українців Будапешт запровадив вже невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії – 4 березня 2022 року. Упродовж декількох разів термін дії пільги продовжували. Зокрема, це зробили у березні 2024 року.
Зверніть увагу Без харчування та проживання: Польща готує "революційні" зміни для біженців
Безплатно українці зможуть користуватися громадським транспортом до 30 вересня 2024 року. Водночас попереджують, що пільги не поширюватимуться на:
- приміські "блакитні" автобуси;
- електрички HÉV у межах Будапешта.
Окрім того, наголошують, що оплатити доведеться:
- фунікулер до Будайської фортеці;
- екскурсійні рейси;
- катери.
Як безплатно скористатися послугами громадського транспорту у Будапешті
Щоб скористатися пільгою, потрібно надати документ, який засвідчить особу. Мовиться про:
- паспорт;
- посвідчення особи;
- посвідка на проживання;
- студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
- будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.
Окрім того, транспортна компанія Будапешта просить пасажирів надавати допомогу українцям, які приїхали до угорської столиці, рятуючись від війни.