ЗМІ прогнозують, що міністерство внутрішніх справ представить проєкт змін до закону вже цієї весни. Орієнтовний дедлайн – 29 березня.

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Що можуть скасувати для біженців у Польщі

Наголошують, що для біженців у Польщі можуть скасувати:

систему фінансування харчування;

проживання у гостьових будинках.

Загалом мовиться про щоденне виділення допомоги на проживання у розмірі 40 злотих у невеликих приватних центрах (місткість – до 10 людей).

Якщо зміни ухвалять, уряд фінансуватиме лише перебування українців у тих місцях, які перебувають під контролем Польщі (мають домовленості з воєводою).

У МВС наголосили, що наразі розглядають питання про часткову оплату. Усе тому, щоб збалансувати становище українців та поляків.

Ми повинні це збалансувати. Річ у тому, що держава допомагає, наприклад, українській біженці з дітьми, даючи їй житло та їжу, але не гарантує такого захисту польській матері,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у Польщі прихисток знайшли близько мільйона українців. Це – один з найбільших показників у ЄС.