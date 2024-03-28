Бесплатный транспорт для украинцев Будапешт ввел уже вскоре после начала полномасштабного вторжения России – 4 марта 2022 года. В течение нескольких раз срок действия льготы продлевали. В частности, это сделали в марте 2024 года.
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Бесплатно украинцы смогут пользоваться общественным транспортом до 30 сентября 2024 года. В то же время предупреждают, что льготы не будут распространяться на:
- пригородные автобусы;
- электрички HÉV в пределах Будапешта.
Кроме того, отмечают, что оплатить придется:
- фуникулер до Будайской крепости;
- экскурсионные рейсы;
- катера.
Как бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта в Будапеште
Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить документ, который удостоверит личность. Речь идет о:
- паспорте;
- удостоверении личности;
- виде на жительство;
- студенческом билете иностранных студентов, которые учатся в Украине;
- любом другом документе с украинского адреса проживания для других иностранных граждан.
Кроме того, транспортная компания Будапешта просит пассажиров оказывать помощь украинцам, которые приехали в венгерскую столицу, спасаясь от войны.