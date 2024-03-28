Бесплатный транспорт для украинцев Будапешт ввел уже вскоре после начала полномасштабного вторжения России – 4 марта 2022 года. В течение нескольких раз срок действия льготы продлевали. В частности, это сделали в марте 2024 года.

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Бесплатно украинцы смогут пользоваться общественным транспортом до 30 сентября 2024 года. В то же время предупреждают, что льготы не будут распространяться на:

  • пригородные автобусы;
  • электрички HÉV в пределах Будапешта.

Кроме того, отмечают, что оплатить придется:

  • фуникулер до Будайской крепости;
  • экскурсионные рейсы;
  • катера.

Как бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта в Будапеште

Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить документ, который удостоверит личность. Речь идет о:

  • паспорте;
  • удостоверении личности;
  • виде на жительство;
  • студенческом билете иностранных студентов, которые учатся в Украине;
  • любом другом документе с украинского адреса проживания для других иностранных граждан.

Кроме того, транспортная компания Будапешта просит пассажиров оказывать помощь украинцам, которые приехали в венгерскую столицу, спасаясь от войны.