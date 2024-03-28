Бесплатный транспорт для украинцев Будапешт ввел уже вскоре после начала полномасштабного вторжения России – 4 марта 2022 года. В течение нескольких раз срок действия льготы продлевали. В частности, это сделали в марте 2024 года.

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Бесплатно украинцы смогут пользоваться общественным транспортом до 30 сентября 2024 года. В то же время предупреждают, что льготы не будут распространяться на:

пригородные автобусы;

электрички HÉV в пределах Будапешта.

Кроме того, отмечают, что оплатить придется:

фуникулер до Будайской крепости;

экскурсионные рейсы;

катера.

Заметьте! Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Будапеште сотни людей вышли на акцию поддержки. Началось мероприятие с выступления Гергеля Корачоня – мэра Будапешта. Несмотря на одиозные заявления Виктора Орбана, он отметил: "у нас паскудная власть, но мы не паскудная нация".

Как бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта в Будапеште

Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить документ, который удостоверит личность. Речь идет о:

паспорте;

удостоверении личности;

виде на жительство;

студенческом билете иностранных студентов, которые учатся в Украине;

любом другом документе с украинского адреса проживания для других иностранных граждан.

Кроме того, транспортная компания Будапешта просит пассажиров оказывать помощь украинцам, которые приехали в венгерскую столицу, спасаясь от войны.