Очільники європейських столиць й інших міст уже не один рік прагнуть звільнити вулиці від надмірного трафіку. Наприклад, у Польщі запровадили "зони чистого транспорту", у які зможуть виїжджати машини лише зі спеціальними наліпками. Тим часом в історичному центрі Брюсселя планують заборонити автомобільний рух. Нові правила у столиці Бельгії почнуть діяти уже з 16 серпня.

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Заборона та обмеження руху авто в центрі Брюселя: на які заходи піде місцева влада

Ідея проєкту полягає в тому, щоб дещо реорганізувати автомобільний рух, а не зробити весь центр пішохідним. Щоправда, деякі вулиці таки стануть непроїзними. Разом з тим, частина головних доріг будуть односторонніми, а на інших курсуватиме лише громадський транспорт.

Як відомо, лише 20 – 25% людей, які живуть в історичному центрі Брюсселя або приїжджають туди на роботу, мають автомобілі. Решта ж трафіку – транзитний рух. Тож нововведення спрямовані на скорочення шкідливих викидів, зменшення машин на дорогах та поліпшення якості життя містян.

Ми залишаємо позаду Брюссель 1960-х і 1970-х років, де все було створено для автомобілів, і рухаємося в зовсім іншому напрямку, де місто призначене для людей,

– заявив радник із питань мобільності Брюсселя Барт Дондт.

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