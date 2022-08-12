Мэры европейских столиц и других городов уже не один год стремятся освободить улицы от чрезмерного трафика. К примеру, в Польше ввели "зоны чистого транспорта", в которые смогут выезжать машины только со специальными наклейками . Между тем, в историческом центре Брюсселя планируют запретить автомобильное движение. Новые правила в столице Бельгии начнут действовать с 16 августа.

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Запрет и ограничение движения авто в центре Брюсселя: на какие меры пойдут местные власти

Идея проекта состоит в том, чтобы несколько реорганизовать автомобильное движение, а не сделать весь центр пешеходным. Правда, некоторые улицы таки станут непроездными. Вместе с тем, часть главных дорог будут односторонними, а на других будет курсировать только общественный транспорт.

Как известно, только 20-25% людей, живущих в историческом центре Брюсселя или приезжающих туда на работу, имеют автомобили. Остальное же трафик – транзитное движение. Нововведения направлены на сокращение вредных выбросов, уменьшение машин на дорогах и улучшение качества жизни горожан.

Мы оставляем позади Брюссель 1960-х и 1970-х годов, где все было создано для автомобилей, и двигаемся в совсем другом направлении, где город предназначен для людей,

– заявил советник по мобильности Брюсселя Барт Дондт.