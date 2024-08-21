Через Альпи до моря: дві популярні туристичні країни з'єднають новим прямим нічним поїздом

Приватний залізничний оператор European Sleeper планує запустити новий прямий нічний потяг, який з'єднає популярні туристичні напрямки в п'яти європейських країнах. Маршрут пролягатиме від Брюсселя до Венеції, надаючи мандрівникам зручні варіанти нічних подорожей.

Новий маршрут European Sleeper проїде Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Австрію та Італію. Що відомо про запуск нового потягу – далі у матеріалі!

Читайте також Мільйони туристів будуть "страждати": є офіційна дата запровадження нової системи в'їзду до ЄС

Брюссель і Венецію з'єднають новим прямим нічним поїздом

Перший рейс зі столиці Бельгії заплановано на 5 лютого 2025 року. Після цього запуску поїзди курсуватимуть приблизно двічі на тиждень протягом лютого та березня.

Також зазначають, що розклад розроблений з урахуванням шкільних канікул та пікового сезону для зимових видів спорту, а ще пропонує зручну можливість для мандрівників відвідати знаменитий Венеціанський карнавал.

Поки що маршрут планується як сезонний. Виїжджаючи з Брюсселя (Бельгія), він робитиме зупинки в Нідерландах (Антверпен, Роттердам, Утрехт), Німеччині (Кельн, Мюнхен), Австрії (Інсбрук) та Італії (Верона, Венеція). З цього маршруту відкриватимуться мальовничі краєвиди через Баварські та Австрійські Альпи і, врешті-решт, він досягне берегів Адріатичного моря.



Маршрут поїзда з Брюсселя до Венеції / Фото European Sleeper

Компанія опублікувала попередній розклад руху поїздів, який передбачає відправлення з Брюсселя о 17:00, з очікуваним прибуттям до Венеції о 14:00 наступного дня. Однак, остаточний розклад буде підтверджено пізніше, після завершення переговорів з місцевими транспортними органами в кожній з країн-учасниць.

Ціни на квитки на майбутній зимовий маршрут будуть оголошені найближчим часом, а офіційне бронювання розпочнеться 1 вересня 2024 року.