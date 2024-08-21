Новый маршрут European Sleeper проедет Бельгию, Нидерланды, Германию, Австрию и Италию. Что известно о запуске нового поезда – далее в материале!

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Брюссель и Венецию соединят новым прямым ночным поездом

Первый рейс из столицы Бельгии запланирован на 5 февраля 2025 года. После этого запуска поезда будут курсировать примерно дважды в неделю в течение февраля и марта.

Также отмечают, что расписание разработано с учетом школьных каникул и пикового сезона для зимних видов спорта, а еще предлагает удобную возможность для путешественников посетить знаменитый Венецианский карнавал.

Пока что маршрут планируется как сезонный. Выезжая из Брюсселя (Бельгия), он будет делать остановки в Нидерландах (Антверпен, Роттердам, Утрехт), Германии (Кельн, Мюнхен), Австрии (Инсбрук) и Италии (Верона, Венеция). С этого маршрута будут открываться живописные виды через Баварские и Австрийские Альпы и, в конце концов, он достигнет берегов Адриатического моря.



Маршрут поезда из Брюсселя в Венецию / Фото European Sleeper

Компания опубликовала предварительное расписание движения поездов, который предусматривает отправление из Брюсселя в 17:00, с ожидаемым прибытием в Венецию в 14:00 следующего дня. Однако, окончательное расписание будет подтверждено позже, после завершения переговоров с местными транспортными органами в каждой из стран-участниц.

Цены на билеты на будущий зимний маршрут будут объявлены в ближайшее время, а официальное бронирование начнется 1 сентября 2024 года.